Lewandowski-Berater: Wechsel des Weltfußballers hat Gewinner

Der Berater von Weltfußballer Robert Lewandowski, Pini Zahavi, sieht den Transfer seines Klienten vom FC Bayern zum FC Barcelona als positiv für alle Beteiligten an.

Der Berater von Weltfußballer Robert Lewandowski, Pini Zahavi, sieht den Transfer seines Klienten vom FC Bayern zum FC Barcelona als positiv für alle Beteiligten an. "Am Ende denke ich, dass jeder als Gewinner aus dieser Geschichte hervorgeht. Robert hat es verdient, nach so vielen tollen Jahren und treuen Diensten für den FC Bayern München mit erhobenem Haupt eine neue Herausforderung anzunehmen. Und die Bayern haben finanziell eine sehr gute Entschädigung bekommen", sagte Zahavi (78) am Samstag Sky. "Dieser tolle Verein wird immer einer der größten der Welt bleiben und ich wünsche ihnen viel Glück und Erfolg für die nächste Saison."

Im langen Poker haben sich der FC Bayern und Barcelona auf einen Wechsel verständigt. Dieser soll den Münchnern bis zu 50 Millionen Euro Ablöse einbringen. Der Pole soll vier Jahre bei den Katalanen spielen.

"Ich möchte dem FC Bayern – und besonders Oliver und Hasan – dafür danken, dass sie Roberts Traum von einer neuen Herausforderung in seiner Karriere letztendlich verstanden und respektiert haben", sagte Zahavi. Man sei bis "Mitternacht non-stop miteinander am Telefon" gewesen, "um eine gute Lösung für alle Seiten zu finden".

(dpa)