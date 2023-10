Lieberknecht freut sich auf Neuer

Darmstadt ist beim FC Bayern krasser Außenseiter. Und dann könnten die Münchner auch noch ihren Top-Torwart zurückbekommen. Chefcoach Lieberknecht verspürt Freude statt Angst.

Trainer Torsten Lieberknecht hat gegen ein mögliches Comeback von Bayerns Nationaltorhüter Manuel Neuer gegen seinen Club SV Darmstadt 98 nichts einzuwenden. "Ich freue mich, dass der beste Torhüter Deutschlands wieder einsatzfähig ist", sagte Darmstadt-Coach Lieberknecht am Donnerstag bei der Pressekonferenz. Die Münchner sind am Samstag (15.30 Uhr/Sky) klarer Favorit und könnten nach knapp einem Jahr Pause erstmals wieder auf Neuer bauen.

"Wir müssen abwarten, mit Manu sprechen", hatte Cheftrainer Thomas Tuchel am Dienstagabend nach dem 3:1 (1:1) in der Champions League bei Galatasaray Istanbul bei Prime Video gesagt. Wenn er kann, dann werde er spielen. "Wollen tut er sowieso", ergänzte Tuchel. Der Weltmeister von 2014 hat sein bislang letztes Spiel überhaupt beim frühen deutschen WM-Aus in Katar am 1. Dezember 2022 gegen Costa Rica bestritten. Im Anschluss an das Turnier hatte er sich bei einer Ski-Tour Schien- und Wadenbein am rechten Unterschenkel gebrochen. Seitdem arbeitet er an dem Comeback.

Auf die Frage, was sein Team vom Münchner Gastspiel bei Galatasaray lernen könne, scherzte der 50-Jährige: "Ich hoffe, dass die 6000 mitreisenden Lilien-Fans genauso laut sind wie die Zuschauer am Dienstag in Istanbul."

(dpa)