Maaßen erwartet nächsten Schritt: "Konstant punkten"

Trainer Enrico Maaßen erwartet von den Fußball-Profis des FC Augsburg nach dem positiven Start ins Jahr den nächsten Entwicklungsschritt.

Seine Mannschaft hat in dieser Bundesliga-Saison gegen die Topteams oftmals positiv überrascht, aber gegen Gegner auf Augenhöhe wie an diesem Samstag (15.30 Uhr) der FSV Mainz 05 verloren. Dieses Manko will Maaßen in der Rückrunde beheben.

"Wir haben gegen Mannschaften in der oberen Tabellenhälfte viele Punkte geholt und gegen die Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte nicht so viele. Wir wollen jetzt einfach auch zeigen, dass wir uns entwickelt haben und wollen mehr Punkte holen gegen Mannschaften, die in unserer Tabellenregion stehen. Mainz ist da ein unmittelbarer Gegner", sagte der FCA-Coach am Donnerstag.

Man fahre nach dem jüngsten Heimsieg gegen Bayer 04 Leverkusen mit "einem sehr guten Gefühl" nach Mainz: "Wir sind jetzt weiter als in weiten Teilen der Hinrunde." Jetzt gehe es aber darum, "konstant zu punkten". Mit einem weiteren Sieg würden die Augsburger (13.) Mainz (12.) in der Tabelle überflügeln.

Offensivspieler Ermedin Demirovic (24) steht den Augsburgern nach einer Gelbsperre wieder zur Verfügung. "Über die Wichtigkeit von Ermedin brauchen wir nicht zu reden. Er wird wieder in der Startelf stehen", sagte Maaßen.

