Mané bestätigt Aus bei Bayern München

Sadio Mané wird den FC Bayern nach nur einem Jahr wieder verlassen. Das spricht der Stürmerstar jetzt erstmals auch selbst aus.

Sadio Mané hat erstmals sein Aus beim Fußball-Bundesligisten FC Bayern bestätigt. "Der Abschied vom FC Bayern tut mir weh", sagte der Angreifer dem Pay-TV-Sender Sky: "Ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht." Der 31 Jahre alte Senegalese steht vor einem Transfer zum saudischen Club Al-Nassr, der notwendige Medizincheck wurde Berichten zufolge für den Montagabend erwartet.

"Ich weiß, dass ich dieser Mannschaft in dieser Saison hätte helfen können", sagte der Angreifer. "Ich wollte es in dieser Saison allen beweisen. Ich wünsche dem Verein und den Fans trotzdem nur das Beste für die Zukunft." Der FC Bayern München war am Sonntag ohne den Stürmerstar von Japan nach Singapur geflogen.

Mané war vor einem Jahr für 32 Millionen Euro vom FC Liverpool nach München gekommen. Er konnte die hohen Erwartungen nur anfangs halbwegs erfüllen. Nach einer Verletzung kam er nicht wieder in Topform.

(dpa)