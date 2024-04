Matthäus sieht Demichelis als Trainerkandidat für Bayern

Der FC Bayern hat noch immer keinen Trainer für die kommende Saison. Lothar Matthäus hält einen früheren Münchner Abwehrspieler für einen geeigneten Anwärter.

In der Trainersuche beim FC Bayern hält TV-Experte Lothar Matthäus den früheren Münchner Martin Demichelis für einen möglichen Kandidaten. "Er ist erfolgreich. Ich weiß, dass er eine gute Ansprache hat, deshalb gefällt mir der Name", sagte der Fußball-Rekordnationalspieler beim Bezahlsender Sky. Der 43 Jahre alte Demichelis ist derzeit Trainer von River Plate in seiner argentinischen Heimat. Davor war er mehr als sieben Jahre Profi bei den Bayern und kehrte später als Nachwuchstrainer nach München zurück.

"Er hat Bayern-Vergangenheit, hat Titel geholt, kommt gut an bei den Spielern", sagte Matthäus über den ehemaligen Abwehrspieler. Der 62-Jährige lobte Demichelis für seine klaren Ansagen und betonte, dieser habe das Bayern-Gen. Matthäus verwies aber auch darauf, dass die Münchner Vereinsspitze womöglich einen älteren Trainer als Nachfolger für Thomas Tuchel bevorzugen könnte. "Er ist noch nicht so reif und erfahren", sagte Matthäus über Demichelis.

Die Bayern sind nach den Absagen von Leverkusens Meistertrainer Xabi Alonso und Bundestrainer Julian Nagelsmann weiter auf der Suche nach einem Chefcoach für die kommende Spielzeit. Tuchel hatte einen Verbleib über seinen zum Saisonende vereinbarten Abschied hinaus zuletzt ausgeschlossen. "Wir sind sehr final und werden hoffentlich bald etwas verkünden können", sagte Bayern-Sportvorstand Max Eberl am Samstag vor dem 5:1 beim 1. FC Union Berlin zum Stand der Trainersuche.

(dpa)