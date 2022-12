Medien: Augsburg kurz vor Verpflichtung von Talent Engels

Fußball-Bundesligist FC Augsburg steht Medienberichten zufolge kurz vor der Verpflichtung von Arne Engels.

Der 19-Jährige steht aktuell noch beim belgischen FC Brügge unter Vertrag und spielt dort vorrangig in der zweiten Mannschaft. Nach übereinstimmenden Informationen des "Kicker" und der "Augsburger Allgemeinen" soll sich Engels, der auf der Außenbahn und im Mittelfeld flexibel einsetzbar ist, in der am Sonntag beginnenden Transferphase dem FCA anschließen. In der laufenden Saison kam der Belgier bislang in 15 Einsätzen auf zwei Treffer und sechs Vorlagen.

Augsburg reist am 4. Januar ins Trainingslager nach Spanien. Dort bereitet sich der Tabellen-14. auf die restliche Saison vor. Das erste Pflichtspiel bestreitet das Team von Trainer Enrico Maaßen am 22. Januar bei Borussia Dortmund.

(dpa)