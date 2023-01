Medien: FC Augsburg vor Verpflichtung von Beljo

Der FC Augsburg steht einem Medienbericht zufolge kurz vor der Verpflichtung des kroatischen Stürmers Dion Drena Beljo.

Wie der TV-Sender Sky berichtete, soll der 20-Jährige am Freitag die medizinische Untersuchung beim Fußball-Bundesligisten absolvieren. Beljo hat für NK Osijek in der ersten kroatischen Liga in dieser Saison in 19 Pflichtspielen neun Tore erzielt. Der Mittelstürmer, der angeblich auch bei Borussia Mönchengladbach gehandelt wurde, soll einen langfristigen Vertrag unterschreiben und eine Ablösesumme von mindestens drei Millionen Euro kosten.

Manager Stefan Reuter soll sich für eine Verpflichtung Beljos besonders eingesetzt haben. Auch kroatische Medien berichteten darüber. Offizielle Aussagen lagen zunächst nicht vor.

Beljos Landsmann David Colina von Hajduk Split ist angeblich ebenfalls ein Kandidat beim FC Augsburg. Der 22-Jährige ist auf dem linken Flügel flexibel einsetzbar.

Die Augsburger starten am 22. Januar bei Borussia Dortmund in die verbleibende Bundesligasaison. Aktuell sind sie Tabellen-14.

(dpa)