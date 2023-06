Medien: FC Bayern stellt Kahn-Vertrauten frei

Nach der Trennung von Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Vorstandschef Oliver Kahn hat der FC Bayern einem Medienbericht zufolge auch Kahns Büroleiter und engen Vertrauten Moritz Mattes freigestellt.

Über die Entscheidung nur wenige Tage nach der gewonnenen Meisterschaft und dem Münchner Personalbeben berichtete die "Bild"-Zeitung am Donnerstag. Mattes koordinierte das internationale FCB-Geschäft mit und galt als wichtiger Berater für den ehemaligen Nationaltorwart Kahn.

In der Öffentlichkeit trat der Chief of Staff - so Mattes' offizielle Stellenbezeichnung - kaum in Erscheinung. Wie mehrere Medien berichteten, war sein Auftreten innerhalb des Vereins umstritten. Ehrenpräsident Uli Hoeneß sprach zuletzt von "katastrophal schlechter Stimmung", für die Kahns Berater mitverantwortlich gewesen sein sollen. Konkrete Namen nannte Hoeneß nicht.

Während Mattes' Zukunft besiegelt sein soll, ist die von Salihamidzics Vertrauensperson Marco Neppe wohl noch offen. Der Kaderplaner war unter dem Ex-Sportvorstand erst zum Chef der Scouting-Abteilung und später zum Technischen Direktor aufgestiegen. Salihamidzic hatte sich auch nach seiner Freistellung noch für den 36-Jährigen starkgemacht: "Er ist Teil des FC Bayern und das muss so bleiben."

