Meisterfeier des FC Bayern auf Münchner Rathaus-Balkon

Der FC Bayern wird den Gewinn des nächsten Fußball-Meistertitels in einem spektakulären Saisonfinale der Bundesliga am Sonntag wie üblich auf dem Münchner Marienplatz feiern.

Oberbürgermeister Dieter Reiter ( SPD) empfängt das Team um Kapitän Manuel Neuer am späten Nachmittag im Rathaus.

Womöglich gibt es dann eine doppelte Meisterfeier mit dem Männer- und dem Frauenteam des FC Bayern. Die Münchner Fußballerinnen spielen am Sonntag (14.00 Uhr) als Tabellenführer am letzten Bundesliga-Spieltag gegen Turbine Potsdam um den Titel. Sie gehen mit zwei Punkten Vorsprung auf Titelverteidiger VfL Wolfsburg in die Entscheidung. Die Bayern-Teams würden sich gegen 17.30 Uhr auf dem Rathaus-Balkon den Fans mit ihren Trophäen zeigen.

Die Münchner Profis hatten am Samstag mit einem 2:1 in Köln doch noch den elften Titelgewinn nacheinander perfekt gemacht. Sie verdrängten Borussia Dortmund noch von Platz eins, das im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 nur 2:2 spielte.

