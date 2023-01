Mit Sommer gegen Leipzig im Tor? Bayern will Zeichen setzen

Nach über zwei Monaten WM- und Winterpause geht's in der Fußball-Bundesliga wieder los. Und wie! Serienmeister FC Bayern will bei Pokalsieger RB Leipzig ein Zeichen setzen. Der neue Mann ist dabei.

Mit dem am Tag vor dem Spiel verpflichteten Torhüter Yann Sommer startet der FC Bayern am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Dazn) gegen RB Leipzig in den zweiten Teil der Saison. Der Münchner Serienmeister will gegen den Pokalsieger die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga ausbauen und ein Zeichen setzen. Leipzig sei einer der Hauptkonkurrenten um die Meisterschaft, sagte Trainer Julian Nagelsmann.

Im Abschlusstraining vor der Abreise nach Sachsen konnte Nagelsmann erstmals mit dem von Borussia Mönchengladbach verpflichteten Sommer zusammenarbeiten. Der 34 Jahre alte Schweizer Torwart wird beim Spiel in Leipzig im Münchner Tor erwartet. Ansonsten steht noch Sven Ulreich bereit, der als Vertreter des lange verletzten Manuel Neuer oft ein zuverlässiger Rückhalt war.

Ein Erfolg der Leipziger wäre ein Signal an die gesamte Liga, was die Münchner verhindern wollen. Sie führen die Tabelle mit 34 Punkten an. Dahinter folgen Freiburg mit 30 und Leipzig mit 28 Punkten.

