Müller witzelt über Spiel-Absage: Verstehe ich nicht

Schneemassen in Bayern sorgen für die Absage des Bayern-Spiels gegen Union Berlin. Thomas Müller witzelt und versteht das gar nicht.

Thomas Müller hat mit einer witzigen Video-Botschaft auf die wetterbedingte Absage des Bundesliga-Heimspiels seines FC Bayern München gegen den 1. FC Union Berlin an diesem Samstag (15.30 Uhr) reagiert. "Hallo meine Damen und Herren, wir befinden uns wie so oft am Samstagnachmittag in der rechten Halbspur. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso das Spiel heute ausgefallen ist", sagte der dick eingepackte Müller, der bei dicken Flocken selber ordentlich am Schnee schieben war, lachend. "Keine Ahnung, aber gut, wir müssen es alle hinnehmen. Es ist unglaublich schneereich, so was habe ich selten gesehen. Dann tun wir halt Schnee räumen", sagte der 34-Jährige weiter.

Wegen des Wetter-Chaos im Süden Deutschlands war das Duell in der Münchner Allianz Arena am Samstagvormittag wegen Sicherheitsrisiken und die Verkehrssituation abgesagt worden. Schnee und Eis hatten am Samstagmorgen im Süden für ein Verkehrschaos gesorgt.

"Macht's gut, bleibt alle verletzungsfrei, nicht ausrutschen und dann schaun ma mal, vielleicht findet es ja morgen statt oder in den nächsten Tagen. Ich hoffe, so schnell wie möglich - liebe Grüße, dann gibts halte heute einen Bundesliga-Nachmittag auf der Couch", sagte Müller. Auf einer zweiten Videosequenz war zu sehen, wie eines der Pferde von Müller und seiner Frau Lisa im hohen Schnee tollte.

Müllers Teamkollege Leon Goretzka antwortete nicht weniger lustig via Instagram. In seinem Video stapfte Goretzka leicht bekleidet im Garten durch den hohen Schnee und bekämpfte das Weiß mit einem handelsüblichen Salzstreuer: "Weiß gar nicht was die Aufregung soll !? @esmuellert "schüpp" du ruhig weiter", schrieb der 28-Jährige dazu.

(dpa)