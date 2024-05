Münchner Coman zurück auf dem Rasen

Vor mehr als drei Wochen hat sich Kingsley Coman eine schwere Muskelverletzung zugezogen. Nun hat der französische Offensivspieler des FC Bayern wieder das Lauftraining aufgenommen.

Bayern Münchens Offensivspieler Kingsley Coman (27) hat einen Schritt zum Comeback gemacht. Der französische Fußball-Nationalspieler konnte am Montagvormittag wieder das Lauftraining aufnehmen, wie der deutsche Rekordmeister mitteilte. Coman hatte sich vor mehr als drei Wochen beim 2:0 im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln eine Muskelbündelverletzung in den rechten Adduktoren zugezogen. Für das Halbfinalrückspiel in der Champions League am Mittwoch bei Real Madrid und auch darüber hinaus ist Coman, der an der EM in Deutschland teilnehmen will, keine Option.

(dpa)