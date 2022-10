Nach 1:2 beim VfB: Augsburg droht Ausfall von Vargas

Der FC Augsburg bangt nach dem 1:2 (1:1) beim VfB Stuttgart um den Schweizer Fußball-Profi Ruben Vargas.

"Er hat einen blauen Mittelfuß, einen blauen Zeh. Es hat sich nicht so gut angefühlt", sagte FCA-Trainer Enrico Maaßen am Samstag.

Vargas war in seinem 100. Bundesliga-Spiel bereits in der 25. Minute angeschlagen ausgewechselt worden. Am kommenden Samstag trifft der Tabellen-13. auf Eintracht Frankfurt und muss dabei auch auf die beiden dann gesperrten Mittelfeldspieler Carlos Gruezo und Elvis Rexhbecaj verzichten, die in Stuttgart beide ihre fünften Gelben Karten kassierten.

(dpa)