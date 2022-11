Nagelsmann plauscht mit Kahn: FC Bayern München trainiert

Der FC Bayern München hat mit einem Rumpfkader um Marcel Sabitzer und Ryan Gravenberch nach einer ersten WM-Pause das Training wieder aufgenommen.

Ohne seine zahlreichen für die Weltmeisterschaft in Katar abgestellten Fußball-Nationalspieler absolvierte Trainer Julian Nagelsmann am Montag eine Einheit an der Säbener Straße. Der Coach des Bundesliga-Tabellenführers unterhielt sich während des Trainings, in dem zahlreiche Nachwuchskräfte aktiv waren, immer wieder angeregt mit Vorstandschef Oliver Kahn.

Der dezimierte Münchner Kader samt möglicher WM-Nachzügler wird noch bis zum 9. Dezember trainieren. Anschließend wird eine Pause eingelegt. Am 3. Januar beginnt der deutsche Rekordmeister dann mit den medizinischen Untersuchungen und der Leistungsdiagnostik die Vorbereitung auf die restlichen Bundesligaspiele.

Drei Tage später reist Nagelsmann mit seiner Mannschaft ins sechstägige Trainingslager nach Doha. Am 20. Januar (20.30 Uhr) wird es für die Münchner am 16. Spieltag bei RB Leipzig in der Bundesliga wieder ernst.

(dpa)