Neuer Spielplan: Franken-Derby schon am 6. Spieltag

Der 1.

FC Nürnberg startet mit einem Auswärtsspiel beim FC Hansa Rostock in die neue Saison der 2. Bundesliga. Die SpVgg Greuther Fürth eröffnet die Spielzeit am Wochenende des 29./30. Juli mit einem Heimspiel gegen den SC Paderborn. Das geht aus dem neuen Spielplan hervor, den die Deutsche Fußball Liga am Freitag veröffentlichte. Am 2. Spieltag empfangen die Nürnberger dann Hannover 96, Fürth spielt auswärts bei Holstein Kiel. Das erste Franken-Derby zwischen den beiden Rivalen findet bereits am 6. Spieltag (15. bis 17. September) in Nürnberg statt.

(dpa)