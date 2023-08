Novum für Augsburgs Dorsch: Krampf in Adduktoren

Niklas Dorsch erlebt bei der Niederlage gegen den FC Bayern etwas Neues - und berichtet über die Musikauswahl nach dem 1:3.

Die intensive Partie beim FC Bayern München hat sich bei Niklas Dorsch vom FC Augsburg unmittelbar nach Spielende bemerkbar gemacht. "Ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben einen Krampf in den Adduktoren. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt", scherzte der Mittelfeldspieler nach dem 1:3 am Sonntag in der Fußball-Bundesliga und fügte an: "Es war eine brutale Belastung hier. Ich habe meine Laufmeter gesehen. Die waren für meine Verhältnisse auch nicht verkehrt. Da gibts schon ein paar Gründe, woher der Krampf herkommt."

Nach nur einem Punkt aus den ersten zwei Bundesliga-Spielen erwartet Dorsch schon am kommenden Spieltag gegen den VfL Bochum "ein richtungsweisendes Spiel". Es werde "extrem eklig" und ein "heißes Duell", prognostizierte der U21-Europameister.

Die Niederlage gegen den großen Nachbarn aus München wird die Fuggerstädter nach Dorschs Meinung aber nicht aus der Bahn werfen. "Natürlich liefen da jetzt keine Ballermann-Hits in der Kabine. Trotzdem passt diese Grundstimmung. Wir stecken nicht auf und machen einfach weiter", versicherte der 25-Jährige.

(dpa)