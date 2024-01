Party "zu viel Stress": Hitzfeld feiert 75. im Restaurant

Keine Party, keine Gästeliste, nur Familie - Ottmar Hitzfeld wird seinen 75.

Geburtstag an diesem Freitag in aller Ruhe feiern. Eine Feier mit über 100 Leuten wäre ihm "zu viel Stress" gewesen, sagte Hitzfeld der Deutschen Presse-Agentur. "Ich werde meinen Geburtstag im engsten Familienkreis mit meinen Geschwistern in Lörrach verbringen. Ich mache keine große Feier. Wir werden irgendwo in ein gutes Restaurant gehen. Auf Geschenke möchte ich verzichten."

Seit seinem Karriereende als Schweizer Nationaltrainer 2014 hat der ehemalige Trainer des FC Bayern und von Borussia Dortmund sich weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Er wohnt mit seiner Frau in seinem Geburtsort Lörrach im Südwesten Baden-Württembergs. "Ich lebe jetzt auch zurückgezogen und genieße das sehr. Man stand ja jahrelang immer in der Öffentlichkeit, jetzt kann man das Leben selbstbestimmt leben", sagte er.

(dpa)