Salihamidzic über De-Ligt-Transfer: "Warten auf Details"

Der Transfer von Matthijs de Ligt zum FC Bayern München steht vor dem Vollzug.

"Wir warten auf die letzten Details, haben eine Einigung mit den Kollegen aus Turin", berichtete Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Dienstag in München im Pay-TV-Sender Sky. Man warte nur noch auf letzte Unterschriften. Der FC Bayern soll für den 22-jährigen de Ligt eine feste Ablöse von 70 Millionen Euro an Juventus Turin zahlen. Hinzu könnten 10 Millionen Euro an Bonuszahlungen kommen.

Salihamidzic bestätigte zudem Verhandlungen wegen Mathys Tel von Stade Rennes. Der Franzose gilt als herausragendes Sturmtalent in Europa. Als Ablöse steht die für einen 17-Jährigen stolze Summe von rund 20 Millionen Euro im Raum. "Wir haben ein Gespräch geführt - und das ist es", sagte Salihamidzic, der zu Verhandlungen in Frankreich war.

(dpa)