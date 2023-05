Stolzer Eberl nach Sieg: Es ging allein um Champions League

RB Leipzig spielt in der neuen Saison wieder in Europas Fußball-Königsklasse. Sportchef Eberl freut sich über Planungssicherheit. Jetzt lockt noch ein großes Saisonziel.

Die vorzeitige Qualifikation für die Champions League hilft Leipzigs Sportchef Max Eberl bei den Planungen für die kommende Spielzeit des DFB-Pokalfinalisten. "Es macht die Arbeit jetzt leichter, aber diese Saison ist nicht vorbei", sagte Eberl am Samstagabend nach dem 3:1 von RB in der Fußball-Bundesliga gegen den FC Bayern München. Durch die erneute Qualifikation für die Königsklasse können die Leipziger sicher mit hohen zweistelligen Millionen-Einnahmen planen, was Eberl Transfers für die neue Spielzeit erleichtert.

"Das war der entscheidende Ansatz, warum wir hierhergekommen sind", sagte der gebürtige Bayer. Die Leipziger eröffneten durch den Sieg in München aber gleichzeitig Borussia Dortmund im Kampf um die Meisterschaft eine große Chance. "Man hat viel mit uns verbunden, wir entscheiden die Meisterschaft. Aber es ging ganz allein um RB Leipzig, um die Qualifikation für die Champions League", sagte der frühere Bayern-Profi Eberl.

Nach dem 0:1 durch Serge Gnabry drehten die Sachsen das Spiel. Konrad Laimer sowie Christopher Nkunku und Dominik Szoboszlai jeweils per Elfmeter trafen für die Gäste. "Wir hatten uns eine gute Ausgangslage verschafft, die wollten wir finalisieren. Das haben wir getan. Das ist großartig", sagte Eberl. Man habe sich "berechtigt" für die Champions League qualifiziert.

Der Pokalsieger der Vorsaison konnte damit seinen ersten Sieg in München bejubeln. "Ich war ja schon öfters hier mit Borussia Mönchengladbach", sagte Eberl. Er habe in der Allianz Arena eine "sehr gute Statistik". Gegen den FC Bayern hatten die Gladbacher wiederholt überraschen können.

Leipzig ist in der kommenden Woche in der Bundesliga Gastgeber für den FC Schalke, für den es noch um den Klassenerhalt geht. Im Pokalfinale treffen die Leipziger am 3. Juni im Berliner Olympiastadion als Titelverteidiger auf Eintracht Frankfurt.

(dpa)