Svensson erstmals gegen Tuchel: "Sehr prägend"

Lehrmeister, Mentor - mit solchen Begriffen kann der Mainzer Trainer Bo Svensson nicht viel anfangen. Sein Ex-Coach Thomas Tuchel hatte trotzdem eine ganz besondere Bedeutung für ihn.

Bo Svensson hat vor seinem ersten Bundesliga-Spiel gegen Thomas Tuchel den Starcoach des FC Bayern München als entscheidend für seine Trainerkarriere bezeichnet. "Das ist etwas Besonderes. Ich war fünf Jahre unter Thomas Spieler, das war eine sehr prägende Zeit und der Grund, warum ich den Trainerweg gegangen bin", sagte der Chefcoach des FSV Mainz 05 vor der Partie der Rheinhessen gegen den Tabellenführer am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Er habe als Mensch und als Fußballer sehr viel mitgenommen bei Tuchel, sagte Svensson weiter. "Ich hatte ein paar Gespräche mit Thomas am Ende, wo ich mir vorstellen konnte, dass ich das machen kann. Als Trainer war er so viel anders als alles andere, was ich erlebt habe, dass ich plötzlich den Antrieb gesehen habe, das selbst zu machen."

Tuchel war von 2009 bis 2014 Cheftrainer in Mainz und startete dort seine große Karriere, die ihn über Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, FC Chelsea nun zum FC Bayern geführt hat. "Sein Ehrgeiz und seine Ambitionen sind extrem hoch. Damit konnte ich mich immer identifizieren", erklärte der 43-jährige Däne, der alle seine 90 Bundesliga-Spiele für Mainz unter Tuchel bestritt.

Tuchel habe ihm auch Dinge mit auf den Weg gegeben, "die mich zum Nachdenken gebracht haben, die absolut wichtig waren für mich, um meine Identität zu finden". Svensson hat sogar eine positive Bundesliga-Bilanz gegen den FC Bayern: Als Profi und Trainer gab es für ihn fünf Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. Der Tabellenachte aus Mainz ist seit neun Spielen in der Liga ohne Niederlage, kassierte allerdings im Februar im DFB-Pokal eine 0:4-Pleite gegen die Münchner.

(dpa)