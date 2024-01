Thorup lobt Augsburger Gouweleeuw: "Für mich ein Leader"

Eigentlich war die Personalie Gouweleeuw schon entschieden. Der Verteidiger sollte in Augsburg keinen neuen Vertrag bekommen. Die Wende freut Trainer Thorup. Für ihn ist es auch ein Zeichen.

Nach der Vertragsverlängerung von Jeffrey Gouweleeuw beim FC Augsburg hat Trainer Jess Thorup die Führungsqualitäten des erfahrenen Abwehrspielers hervorgehoben. "Er ist für mich ein Leader. Er weiß genau, worum es geht", sagte der dänische Coach am Freitag. "Er ist ein FC-Augsburg-Spieler."

Der Niederländer Gouweleeuw war im Januar 2016 von AZ Alkmaar nach Augsburg gewechselt. Der heute 32-Jährige ist mittlerweile nach Daniel Baier der Spieler mit den meisten Bundesliga-Einsätzen für die Fuggerstädter.

Sein neuer Vertrag bis zum 30. Juni 2025 plus Option auf eine weitere Spielzeit ist eine Kehrtwende. Im vergangenen Sommer hatte der damalige Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter noch angekündigt, den auslaufenden Kontrakt nicht zu verlängern. Gouweleeuw hatte auch die Kapitänsbinde an Ermedin Demirovic verloren.

"Er war einer der besten Spieler in meinen dreieinhalb Monaten hier", hob Thorup die Auftritte Gouweleeuws vor dem Bundesligaspiel an diesem Sonntag (17.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach hervor. Der neue Vertrag sei auch ein "gutes Signal" an andere Spieler, dass starke Leistungen belohnt würden.

(dpa)