Tietz über Nationalteam-Spekulation: "Bin durchgedreht"

Augsburgs Stürmer Tietz wurde in der Hinrunde zwischenzeitlich schonmal mit dem Nationalteam in Verbindung gebracht. Ob es 2024 klappt? Eines will der Angreifer auf keinen Fall machen.

Stürmer Phillip Tietz von Fußball-Bundesligist FC Augsburg hofft, dass sich die Spekulationen um eine Nationalmannschaftsnominierung erfüllen werden. "Mir ist das Thema Nationalmannschaft nicht scheißegal, aber ich versuche, es auszublenden. Das erste, was zählt, ist der FC Augsburg. Dass ich da meine Leistung bringe und wir Erfolg haben. Und dann kommt alles, wie es kommen soll", sagte der 26-Jährige in einem "Kicker"-Interview (Montag). "Natürlich würde ich mich extrem doll freuen, wenn es irgendwann mal passieren sollte. Sagen wir also einfach: Jetzt habe ich einen Traum mehr." Tietz war im Sommer von Aufsteiger SV Darmstadt zum FC Augsburg gewechselt. Dort erzielte der 26-Jährige drei Tore, zwei weitere bereitete er vor. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte beim 3:2-Sieg des FCA gegen den VfL Wolfsburg Ende Oktober auf der Tribüne gesessen, Tietz hatte in der Partie das 1:0 für die Augsburger erzielt. Zuletzt blieb er sechs Spiele ohne Torbeteiligung. Für die folgenden Länderspiele gegen die Türkei und in Österreich wurde Tietz nicht nominiert. Die nächste Chance, dass sich der Traum erfüllt, bietet sich für den Angreifer für die Länderspiele im März. Dann trifft die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes auf Frankreich und die Niederlande. Tietz kam für den DFB zweimal in der U20-Nationalmannschaft zum Einsatz. An die Spekulationen während der Hinrunde erinnert sich Tietz noch gut. "Ich bin durchgedreht. Natürlich habe ich mich gefreut, vor allem weil das Spiel so gut für mich lief mit einem Tor und dem Sieg. Aber trotzdem: erst mal weiter Leistung bringen!", sagte Tietz. Eine Trefferzahl für seine Premierensaison in der Bundesliga hat sich Tietz nicht gesetzt. "Da ich so ein verbissener Typ bin, wäre es nicht sehr hilfreich, wenn ich mir ein bestimmtes Ziel vornehme und das dann nicht erreiche", sagte der Augsburger Stürmer. Bundesliga-Spielplan

