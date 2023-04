Tuchels erste Bayern-Startelf mit Sané

Thomas Tuchel setzt für seine erste Startelf als Trainer des FC Bayern München auf Leroy Sané.

Der zuletzt nicht für die Nationalmannschaft berücksichtigte Fußball-Profi soll am Samstag im Bundesliga-Gipfel gegen Borussia Dortmund an der Seite von Thomas Müller Akzente in der Offensive setzen.

Zurück in der Anfangsformation ist Eric Maxim Choupo-Moting. Der Angreifer hatte beim 1:2 in Leverkusen, dem letzten Spiel unter Trainer Julian Nagelsmann, wegen Rückenproblemen gefehlt. Der wegen eines Muskelfaserrisses von der DFB-Auswahl abgereiste Jamal Musiala sitzt als Option auf der Ersatzbank.

Bei Borussia Dortmund sind Stammtorhüter Gregor Kobel und Nationalspieler Julian Brandt nach Verletzungen wieder dabei. Karim Adeyemi und Youssoufa Moukoko sitzen nach ihren Pausen beim Tabellenführer auf der Bank.

(dpa)