Verabschiedung von Finnbogason: "Viel für den FCA geleistet"

Alfred Finnbogason war ein Publikumsliebling beim FC Augsburg. Mittlerweile steht er in Belgien unter Vertrag. Die Fans können ihm nun noch einmal zujubeln.

Der FC Augsburg wird seinen Rekordtorschützen Alfred Finnbogason (34) vor dem Bundesligaheimspiel am Sonntag (19.30 Uhr/ DAZN) gegen Eintracht Frankfurt verabschieden. "Alfred Finnbogason hat als Rekord-Torschütze in der FCA-Bundesliga-Geschichte viel für den FCA geleistet, umso mehr freut es uns, dass sein Spielplan nach mehreren Versuchen nun endlich einen Besuch bei uns in der WWK ARENA möglich macht", sagte Geschäftsführer Michael Ströll.

Der Isländer Finnbogason erzielte 37 Bundesligatreffer zwischen 2016 und 2022 für den FC Augsburg. Nachdem er keinen neuen Vertrag mehr bei den Fuggerstädtern bekommen hatte, war er zu Lyngby BK gewechselt. Aktuell steht er bei KAS Eupen in Belgien unter Vertrag. "Er hat viel für den Verein gemacht", lobte der aktuelle Augsburger Trainer Jess Thorup den früheren Publikumsliebling Finnbogason.

