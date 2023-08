Vorlage, Tor, Krampf: Kanes intensives Liga-Debüt

Gleich in seinem ersten Bundesliga-Spiel überzeugt Harry Kane. Für den FC Bayern München steuert er eine Vorlage und einen Treffer zum 4:0 in Bremen bei. Lob bekommt er von Trainer und Kapitän.

Harry Kane hat einen eindrucksvollen Einstand in der Fußball-Bundesliga gegeben. Mit einer Vorlage und einem Tor beim 4:0 (1:0) bei Werder Bremen deutete der teuerste Einkauf in der Bundesliga-Geschichte am Freitag an, wie wertvoll er für den deutschen Meister Bayern München werden kann. "Er hat natürlich immer einen Einfluss auf die Abwehrreihe, weil er Aufmerksamkeit zieht, weil seine Bewegungen clever sind. Er ist einfach sehr, sehr smart in allem, was er tut", lobte Trainer Thomas Tuchel den Stürmer.

Dass der englische Nationalmannschafts-Kapitän nicht nur Vollstrecker, sondern auch kluger Vorlagengeber ist, zeigte er gleich in der vierten Minute. Seine Verlängerung nutzte Leroy Sané zum Sprint auf das Werder-Tor und zur frühen Führung.

"Ich glaube, dass unsere anderen Offensivspieler sehr von ihm profitieren werden, weil er jetzt kein Stürmer ist, der nur abnimmt und vollstreckt, sondern schon auch einer ist, der die anderen in Szene setzt, wie wir das auch bei Leroy gesehen haben", meinte Bayern-Kapitän Joshua Kimmich. "Generell tut er unserem Spiel natürlich schon sehr gut, weil er ein Spieler ist, der sowohl mitspielen kann, als auch vollstrecken kann."

Dass er auch letzteres kann, machte Kane dann mit seinem Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 (74.) klar. In der 84. Minute war sein erster Arbeitstag in der Bundesliga beendet. Kurz zuvor hatte er mit Krämpfen zu kämpfen.

Nach dem Spiel war der mehr als 100 Millionen Euro teure Kane geschafft, aber zufrieden. "Es war eine gute Nacht. Ein hartes Spiel auf jeden Fall", sagte der 30-Jährige beim Streamingdienst DAZN. "Ich war ein wenig nervös, aufgeregt. Sehr aufgeregt, in die neue Saison mit meinem neuen Club zu starten. Natürlich waren da ein paar Schmetterlinge (im Bauch)."

(dpa)