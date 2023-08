Bundespolizei

Bankrott in Millionenhöhe: Gesuchter Mann in U-Haft

Ein wegen Bankrott in Millionenhöhe gesuchter Mann ist in Frankfurt in Untersuchungshaft genommen worden.

Der 46-Jährige sei von den thailändischen Behörden nach Deutschland abgeschoben worden, teilte die Bundespolizei am Frankfurter Flughafen am Dienstag mit. Gegen ihn liegt ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Landshut vor, weil er über 3,1 Millionen Euro aus seiner Firma entnommen, das Geld auf ausländische Konten transferiert und sich dann nach Thailand abgesetzt haben soll. Er wurde am vergangenen Freitag aus Bangkok abgeschoben und noch am selben Tag in Frankfurt verhaftet. PM (dpa)

