Mann redet an Flughafen von Bombe im Koffer - Polizeieinsatz

Der Fund eines unbeaufsichtigten Koffers und eine alarmierende Aussage eines Mannes haben Spezialkräfte am Münchner Flughafen auf den Plan gerufen. Nach Angaben der Bundespolizei kam es zu dem größeren Einsatz an Terminal 1, weil ein Mann behauptete, der verlassene Koffer gehöre ihm und enthalte eine Bombe.

Da der 44-Jährige stark alkoholisiert war, sperrten die Bundespolizisten den Bereich demnach am Freitag ab. Um den Koffer zu überprüfen, seien unter anderem ein Sprengstoffspürhund und Spezialkräfte im Einsatz gewesen, teilte die Polizei mit. Nach der Überprüfung wurde Entwarnung gegeben – in dem Koffer waren lediglich Kleidung und Hygieneartikel.

Der Inhalt des Koffers deutete jedoch auf einen anderen Besitzer hin. Nach Angaben der Bundespolizei stand der 44-Jährige nicht in Verbindung mit dem Gepäckstück. Gegen ihn wird deswegen jetzt nicht nur wegen Vortäuschens einer Straftat ermittelt, sondern auch wegen Verdacht auf Diebstahl. Außerdem müsse er mit einer Rechnung für den Polizeieinsatz rechnen.