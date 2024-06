Steinmeier führt Amtsgeschäfte für drei Tage von Weiden aus

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Dienstag zu einem dreitägigen Besuch in Weiden eingetroffen.

Das Staatsoberhaupt tauscht seinen Berliner Dienstsitz mit der ostbayerischen Provinz, um nahe an der Bevölkerung zu sein. Auf dem Weg zum Weidener Rathaus führte Steinmeier erste Gespräche mit Bürgern. Dort wollte er sich zu Beginn seines Besuchs ins Goldene Buch der 42 000-Einwohner-Stadt eintragen.

Der Besuch findet im Rahmen des Projektes "Ortszeit Deutschland" statt. Dabei will Steinmeier erfahren, wie sich nationale Themen konkret in Städten und Regionen auswirken. Weiden ist bereits die elfte "Ortszeit Deutschland", zuvor gab es sechs in Ostdeutschland und vier im Westen, bisher aber noch keine in Bayern.

Die Corona-Pandemie mit ihren Folgen habe die Gesprächsfäden an vielen Orten abreißen lassen, sagte Steinmeier. "Was kann man als Bundespräsident tun, um die Menschen wieder mehr miteinander ins Gespräch zu bringen?", fragte er. Die Ortszeit sei eine Antwort auf diese Frage gewesen. Er wolle auch in ländliche Räume gehen und sehen, ob die Prioritäten für die Politik dort die gleichen wie in den Ballungsräumen seien.

Von seiner Unterkunft im Hotel "Bräuwirt" aus will der Bundespräsident für drei Tage seine Amtsgeschäfte führen. Auf dem Programm stand zunächst ein Gespräch mit Kommunalpolitikern der sieben Weidener Stadtratsfraktionen.

Anschließend wollte er in einem Jugendtreff mit jungen Leuten ins Gespräch kommen und mit ihnen gemeinsam Videospiele spielen. Am Abend stand ein Austausch mit Amateurfußballern auf dem Programm. Steinmeier kickte als junger Mann einst selbst in der Kreisliga, beim TuS Brakelsiek.

(dpa)