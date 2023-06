Scholz und Baerbock besuchen Kirchentag

Hochrangige Gäste aus dem politischen Berlin werden heute auf dem 38.

Deutschen Evangelischen Kirchentag erwartet. Am Vormittag kommt zunächst Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) nach Nürnberg und spricht zum Thema "In bewegten Zeiten gemeinsam gestalten". Am Abend dann wird Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Gespräch zum Thema "Außenpolitisches Handeln in der Zeitenwende" teilnehmen. Dabei sein wird dann auch der frühere Bundespräsident Joachim Gauck.

Ebenfalls zu Gast auf dem Kirchentag ist CDU-Chef Friedrich Merz. Er hat eine Bibelarbeit vorbereitet - ebenso wie Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Mit dem Bibelvers "Die Zeit wird kommen" aus dem Lukas-Evangelium wird sich auch ein katholischer Gast befassen, nämlich Georg Bätzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz (DBK). Der Kirchentag endet an diesem Sonntag mit einem Gottesdienst auf dem Nürnberger Hauptmarkt.

(dpa)