Briefwahl beantragen in Bayern: Bis wann kann man Unterlagen anfordern und abgeben?

Die Zeit drängt: Wer zur Bundestagswahl 2025 Briefwahl nutzen will, muss sich an genaue Termine und kurze Fristen halten. Bundeswahlleiterin Ruth Brand mahnte, dass sich die Wähler des verkürzten Briefwahlzeitraums bei der vorgezogenen Wahl bewusst sein sollten. „Sie müssen ihre Briefwahlunterlagen erheblich schneller beantragen, ausfüllen und zurücksenden, als dies bei einer Bundestagswahl zum regulären Ende einer Legislaturperiode der Fall ist.“ Eile geboten ist für Wähler also nicht nur, wenn sie Briefwahl-Unterlagen anfordern – sondern vor allem, wenn sie beachten müssen, bis wann sie ihre Wahlunterlagen per Briefwahl abgeben können. Wir bieten einen Überblick mit den wichtigsten Daten zur Briefwahl bei der Bundestagswahl 2025.

Ab wann und bis wann kann ich zur Briefwahl Unterlagen anfordern?

Einen Antrag auf Briefwahl-Unterlagen kann man in Bayern schon jetzt und noch bis 17. Februar stellen. Um an die Unterlagen zu gelangen, muss die Briefwahl erst beantragt werden. Das funktioniert unter anderem auf schriftlichem Weg: Das Formular für den „Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen“ liegt der Wahlbenachrichtigung bei, die Wähler per Post an ihre Wohnanschrift zugesandt bekommen.

Auch ohne den Vordruck kann man Antrag auf Briefwahl stellen: Dazu muss man sich schriftlich, mündlich oder elektronisch (aber nicht telefonisch) an das Wahlamt der Gemeinde wenden. Wichtig ist, Familienname, Vorname, Geburtsdatum, Wohnanschrift und die Wählerverzeichnis-Nummer anzugeben, die der Wahlbenachrichtigung zu entnehmen ist. Die Briefwahlunterlagen kommen nach erfolgreichem Antrag per Post nach Hause.

Kann ich in Bayern auch Briefwahl online beantragen?

In vielen Städten und Gemeinden Bayerns kann man den Wahlschein mit Briefwahlunterlagen auch online anfordern. Das funktioniert in der Regel über das Bayern-Portal des bayerischen Digitalministeriums. Hier kann man über die Wohnortsuche nachschauen, ob ein Online-Antrag zur Briefwahl möglich ist und wird auf das Bürgerservice-Portal der zuständigen Gemeinde weitergeleitet. Dort kann man anschließend den Wahlschein beantragen – und zwar mit denselben Daten, die für einen schriftlichen Antrag nötig wären: Familienname, Vorname, Geburtsdatum, Wohnanschrift und die Wählerverzeichnis-Nummer.

Ab wann kommen Briefwahl-Unterlagen zu mir nach Hause?

Wer die Briefwahl schon beantragt hat und nun auf Briefwahl-Unterlagen wartet, muss sich noch etwas gedulden. Derzeit werden die Landeslisten der Parteien beim Landeswahlleiter geprüft, spätestens am 3. Februar werden die Listen öffentlich bekannt. Erst dann können alle Wahlunterlagen in den Druck gehen. Bayerns Landeswahlleiter Thomas Gößl erklärte, die Gemeinden im Freistaat würden Briefwahlunterlagen voraussichtlich ab dem 10. Februar versenden. Bis Mitte Februar dürften diese bei den Wählerinnen und Wählern zu Hause ankommen.

Briefwahl: Bis wann kann ich meinen Wahlbrief zur Post geben?

Grundsätzlich gilt: Wahlbriefe sollten spätestens am 20. Februar im Briefkasten liegen. Der Logistikanbieter DHL ist überzeugt davon, dass die Wahlzettel pünktlich zugestellt werden können. „Briefwahlstimmen, die am Donnerstag, 20. Februar, vor der letzten Leerung des jeweiligen Briefkastens eingeworfen, beziehungsweise in einer Filiale abgegeben werden, erreichen rechtzeitig die Wahlbüros“, teilte das Unternehmen mit. Bayerns Landeswahlleiter Gößl ruft dazu auf, den Wahlbrief sicherheitshalber mehrere Tage vor dem Wahltag am 23. Februar zur Post zu bringen.

Meine Briefwahl ist zu spät für die Post – was kann ich tun?

Wer mit der Briefwahl zu spät dran ist oder sich nicht auf den Versand per Post verlassen möchte, kann seine Stimme trotzdem per Brief abgeben: Die Wahlberechtigten können die Unterlagen direkt bei der Stelle oder Adresse abgeben oder einwerfen, die auf den Umschlag gedruckt ist – in aller Regel handelt es sich um das Wahlamt der Gemeinde.

Einen anderen Tipp hat Bayerns Landeswahlleiter Gößl noch, damit es ganz sicher klappt mit der Briefwahl: „Wenn Sie die Briefwahlunterlagen bei der Gemeinde abholen, können Sie die Briefwahl auch gleich an Ort und Stelle durchführen und den Wahlbrief verschlossen abgeben.“

Briefwahl beantragt, aber keine Unterlagen erhalten: Was tun?

Wer nach einem Antrag auf Briefwahl keine Wahlunterlagen erhalten hat oder diese verloren hat, hat die Möglichkeit, bis spätestens 22. Februar 2025 um 12 Uhr einen neuen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen zu beantragen. Wählerinnen und Wähler sollten sich in solchen Fällen umgehend an ihr Wahlamt wenden. Ohne Wahlschein ist die Teilnahme an der Bundestagswahl 2025 weder in einem Wahllokal noch per Briefwahl möglich.

Briefwahl schon beantragt: Ist spontan Wählen im Wahllokal möglich?

Selbst wer sich spontan dafür entscheidet, nach beantragter Briefwahl doch persönlich an der Urne zu wählen, kann das tun. Dafür braucht es aber einen Lichtbildausweis und den Wahlschein aus den Briefwahlunterlagen, die im Wahllokal vorzulegen sind. Doppelt wählen funktioniert natürlich nicht: Wähler, die ihre Briefwahlunterlagen bereits ausgefüllt und abgeschickt haben, können nicht erneut im Wahllokal abstimmen. Das ist nur möglich, wenn der Wahlbrief noch nicht an die Gemeinde zurückgesendet ist.