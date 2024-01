Guttenberg: Akzeptanz bei Bürgern Herausforderung für Merz

Der frühere CSU-Spitzenpolitiker Karl-Theodor zu Guttenberg sieht für CDU-Chef Friedrich Merz die breite Akzeptanz in der Bevölkerung als Herausforderung an.

Merz bediene die inhaltlichen Positionen der CDU gut, sagte Guttenberg dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Donnerstag). "Intellektuell ist er der Aufgabe mehr als gewachsen. Die Herausforderung wird sein, von der breiten Bevölkerung angenommen zu werden", fügte der frühere Wirtschafts- und Verteidigungsminister hinzu. CDU und CSU haben noch nicht entschieden, wer Unions-Kanzlerkandidat für die nächste Bundestagswahl werden soll.

Lob fand Guttenberg für Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Über Habeck sagte der CSU-Politiker: "Ich fand ihn am Anfang ganz erfrischend. Er hat nicht so getan, als hätte er immer gleich eine Lösung parat, sondern hat sein Abwägen deutlich gemacht. Mittlerweile ist er in die Untiefen der Koalition verstrickt. Der Typus Habeck tut der Politik aber sicher nicht schlecht." Den Verteidigungsminister Pistorius nannte Guttenberg "eine Bereicherung für die politische Landschaft und für die Truppe".

(dpa)