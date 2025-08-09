Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Bundeswehr-Soldat aus dem Allgäu im Einsatz in Litauen: „Man belauert sich, fast wie im Kalten Krieg“

Nato

Allgäuer Soldat im Einsatz in Litauen: „Man belauert sich, fast wie im Kalten Krieg“

Ein Allgäuer Soldat tut Dienst in Litauen, an der Ostflanke der Nato. Von der Gefahr durch Putin, einer liebevollen Botschaft und dem bangen Blick auf den Herbst.
Von Helmut Kustermann
    • |
    • |
    • |
    Bundeswehr-Soldaten an einem internationalen Brennpunkt: Sie sind in Litauen, an der Ostflanke der Nato, eingesetzt. Unser Foto entstand in der Hauptstadt Vilnius.
    Bundeswehr-Soldaten an einem internationalen Brennpunkt: Sie sind in Litauen, an der Ostflanke der Nato, eingesetzt. Unser Foto entstand in der Hauptstadt Vilnius. Foto: Michael Kappeler, dpa (Archiv)

    Ob er Angst hat? Ulli H. antwortet ganz ruhig, die Stimme bleibt fest: „Das würde mir nicht weiterhelfen, das wäre verschwendete Energie. Dann hätte nur der Gegner etwas erreicht.“ Ulli H. ist Oberstleutnant, er sitzt an diesem Vormittag in einem Besprechungsraum der Sonthofener Jägerkaserne und spricht über sein derzeitiges Einsatzgebiet. Litauen befindet sich in diesen unsicheren Zeiten in einer besonders heiklen geographischen Lage: eingekeilt zwischen der russischen Exklave Kaliningrad und Russlands Verbündetem Belarus. Falls Wladimir Putin seine Expansionsgelüste nicht zähmt, wird er laut der Meinung vieler Experten nach dem Baltikum greifen. Darum erhöht dort die Nato ihre militärische Präsenz massiv - und darum lebt und arbeitet der zweifache Familienvater Ulli H. derzeit in der litauischen Hauptstadt Vilnius.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden