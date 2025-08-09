Allgäuer Soldat im Einsatz in Litauen: „Man belauert sich, fast wie im Kalten Krieg“

Ob er Angst hat? Ulli H. antwortet ganz ruhig, die Stimme bleibt fest: „Das würde mir nicht weiterhelfen, das wäre verschwendete Energie. Dann hätte nur der Gegner etwas erreicht.“ Ulli H. ist Oberstleutnant, er sitzt an diesem Vormittag in einem Besprechungsraum der Sonthofener Jägerkaserne und spricht über sein derzeitiges Einsatzgebiet. Litauen befindet sich in diesen unsicheren Zeiten in einer besonders heiklen geographischen Lage: eingekeilt zwischen der russischen Exklave Kaliningrad und Russlands Verbündetem Belarus. Falls Wladimir Putin seine Expansionsgelüste nicht zähmt, wird er laut der Meinung vieler Experten nach dem Baltikum greifen. Darum erhöht dort die Nato ihre militärische Präsenz massiv - und darum lebt und arbeitet der zweifache Familienvater Ulli H. derzeit in der litauischen Hauptstadt Vilnius.
