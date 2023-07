Habeck schließt Ländertour in Bayern ab

Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck beendet seine Ländertour mit einem Termin in Bayern.

Der Grünen-Politiker will an diesem Freitag (10.00 Uhr) das Unternehmen Isar Aerospace in Ottobrunn bei München besuchen.

Es ist der dritte deutsche Hersteller von Trägerraketen, den Habeck bei seiner Reise besucht. Solche Raketen sollen Satelliten in den Weltraum bringen. Habeck hatte am Donnerstag die Notwendigkeit betont, bei solchen Technologien unabhängiger zu werden von außereuropäischen Anbietern wie der amerikanischen Raumfahrtfirma SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk.

(dpa)