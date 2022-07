Aufblasbarer Papagei löst Großeinsatz auf Fluss aus

Ein aufblasbarer Papagei im Fluss hat in der Oberpfalz zahlreiche Einsatzkräfte mitsamt Hubschrauber auf Trab gehalten.

Eine Anwohnerin hatte am Dienstagnachmittag in Cham ein rotes "Teil" auf dem Regen entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Da es sich zum Beispiel auch um ein verunglücktes Schlauchboot hätte handeln können, wurden Feuerwehr, Wasserwacht und ein Polizeihubschrauber alarmiert. Die Retter fanden zwar das Gummitier, aber keinen Besitzer. Sicherheitshalber suchten sie noch den Uferbereich ab und hielten Rücksprache mit Kanuverleihern. "So löste der Papagei zwar einen Großeinsatz aus, doch kamen glücklicherweise keine Menschen zu Schaden", hieß es von der Polizei.

(dpa)