Lotto sucht siebten Millionengewinner in diesem Jahr

Lotto Bayern sucht schon das siebte Mal in diesem Jahr einen Lotto-Millionär im Freistaat.

Nach drei Eurojackpot-Gewinnern, einem Lottosieger und zwei Glückspilzen bei der Sonderlotterie Bayernmillionen gehe 2024 der siebte bayerische Millionengewinn an einen bisher Unbekannten in Schwaben, teilte Lotto Bayern am Donnerstag mit. 1.285.393,50 Euro bringe der Spielschein, auf dem als einzigem in Deutschland die richtigen sechs Zahlen der Mittwochsziehung angekreuzt waren, nämlich: 6, 9, 13, 30, 40 und 44.

Wer seinen Spielschein nun noch mal überprüfen will, kann das laut Lotto Bayern online tun. Um einen so hohen Gewinn ausbezahlt zu bekommen, müssen sich Los-Inhaber binnen drei Jahren direkt bei Lotto Bayern melden.

(dpa)