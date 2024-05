Unbekannte vertauschen Ortsschilder miteinander

Unbekannte haben die Ortsschilder zweier Ortschaften in Oberfranken und der Oberpfalz miteinander vertauscht.

In Grub am Forst (Landkreis Coburg) hing das Schild von Grub in der Gemeinde Trabitz (Landkreis Neustadt an der Waldnaab). Das eigentliche Ortsschild tauchte derweil in der rund 120 Kilometer entfernten Ortschaft auf, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bemerkt wurde der Tausch am Sonntag. Die Polizei geht davon aus, dass die Schilder im Rahmen von Maifeierlichkeiten am jeweils anderen Ort angebracht wurden. Demnach gehe sie nicht von Diebstahl aus. Die Ortsschilder müssten nun wieder aufwendig an ihren eigentlichen Platz zurückgebracht werden.

(dpa)