Fußgängerin: Auf Bundesstraße von Auto erfasst und stirbt

Eine Fußgängerin ist auf der Bundesstraße 22 in Oberfranken von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden.

Die Seniorin sei am Donnerstag noch am Unfallort bei Burgebrach (Landkreis Bamberg) gestorben, teilte die Polizei am Abend mit. Der 58-jährige Autofahrer erlitt einen Schock, blieb aber unverletzt.

Er sei am Donnerstagnachmittag von Burgebrach in Richtung Unterneuses unterwegs gewesen, so die Polizei. Auf Höhe eines Industriegebietes habe die Fußgängerin die Bundesstraße überquert - und es sei zu dem tödlichen Zusammenstoß gekommen. Die Staatsanwaltschaft Bamberg bestellte einen Sachverständigen an die Unfallstelle. Für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten blieb die B22 zwischen Burgebrach und Birkach für viele Stunden in beiden Richtungen gesperrt.

(dpa)