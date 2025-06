Dreijähriger fällt in Burghausen in einen Swimmingpool und ertrinkt

Am Freitagabend ist ein Kleinkind in Burghausen in einen Swimmingpool gefallen und ertrunken. Er war laut Polizei mit seiner Familie auf einem Spielplatz gewesen, hatte sich dann wohl alleine in den Garten mit dem Pool begeben. Trotz schneller notärztlicher Hilfe verstarb der Junge noch am Unglücksort.

Todesfall in Burghausen: Mutter spielte mit den Kindern auf einem Spielplatz

Die Mutter besuchte am Freitagabend mit ihren Kindern einen Spielplatz in Burghausen, als sie feststellte, dass sich ihr drei Jahre alter Sohn nicht mehr in der Nähe befand. Weil sie das Kind selbst nicht finden konnte, rief sie die Polizei, die umgehend eine Suche startete.

Etwa zeitgleich meldete ein Grundstücksbesitzer aus der Nähe, dass er ein Kind aus seinem Swimmingpool im Garten geborgen habe. Der Mann begann sofort mit Reanimationsmaßnahmen, die vom Notarzt fortgeführt wurden. Für den Dreijährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Wiederbelebung musste eingestellt werden. Laut der Deutschen Presse-Agentur war der Pool teilweise in den Boden eingelassen und ragte circa einen halben Meter heraus. Der Wasserstand betrug laut einem Polizeisprecher 1,25 Meter.

Dreijähriger ertrinkt: Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Traunstein ermitteln

Die Kripo Traunstein übernahm noch vor Ort die Ermittlungen. Auch die Staatsanwaltschaft Traunstein wurde eingeschaltet. Die Beamten gehen derzeit davon aus, dass der Junge alleine vom Spielplatz auf das Grundstück gelangte und dort in den Pool fiel.

In Hofstetten war im April ebenfalls ein Dreijähriger in einen Pool gefallen. Dem Kind kam jedoch sein Bruder zu Hilfe und konnte es retten. (mit dpa)