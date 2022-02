vor 51 Min.

Bus mit rund 20 Fahrgästen gerät in Brand

Ein Linienbus mit ungefähr 20 Fahrgästen an Bord ist in Erlangen in Brand geraten.

Der Busfahrer bemerkte am Montagmorgen rechtzeitig den Brandgeruch, hielt an einer Haltestelle an und ließ alle Insassen aussteigen, wie die Polizei mitteilte. Daher sei niemand verletzt worden. Obwohl die Feuerwehr die Flammen den Angaben zufolge schnell löschte, brannte der Bus vollständig aus. Wie ein Polizeisprecher sagte, wurden an einem benachbarten Mehrfamilienhaus Fensterscheiben verrußt und platzten teils auf. Warum der Bus in Brand geriet, war zunächst unklar. Pressemitteilung der Polizei © dpa-infocom, dpa:220221-99-225623/3 (dpa)

