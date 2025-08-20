Busunfall auf A8 mit mehreren Verletzten - Autobahn für mehrere Stunden gesperrt

Auf der Autobahn Salzburg-München sind kurz nach Mitternacht in Höhe der Anschlussstelle Irschenberg im Landkreis Miesbach in Oberbayern ein Reisebus aus dem Kosovo und ein Lastwagen zusammengestoßen.

Nach ersten Informationen wurden von 41 Buspassagieren mindestens 9 Personen verletzt. Zahlreiche Kräfte der umliegenden Feuerwehren und des Rettungsdienstes waren im Einsatz.

Autobahn mehrere Stunden gesperrt - Reisebus abgeschleppt

Wie die Polizei mittelte, verlor der LKW bei dem Unfall seine Ladung auf der Autobahn. Deswegen war die Anschlussstelle in Richtung München für mehrere Stunden bis etwa 3 Uhr morgens gesperrt. Der Verkehr musste umgeleitet werden.

Der Reisebus wurde mittlerweile abgeschleppt und ist nicht mehr fahrtüchtig. Für die Fahrgäste wurde ein Ersatzbus organisiert.

Derzeit mehrere Unfälle auf Autobahnen

Es liegen unfallreiche Stunden hinter uns. Derzeit und voraussichtlich den gesamten Mittwoch über ist die A99 in Richtung Salzburg nach dem Brand eines Sattelzugs gesperrt. Auswirkungen eines Verkehrsunfalls gibt es derzeit auch auf der A96 Richtung Lindau - dort überholte ein Sattelzug und scherte zu früh wieder ein, sodass der Überholte von der Fahrbahn abkam. Es kommt derzeit noch zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Strecke.