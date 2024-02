Mann zerstört mit Konfettikanone Scheibe bei Faschingszug

Bei einem Faschingszug in Oberfranken hat ein Mann mit einer selbst gebastelten Konfettikanone die Scheibe eines Traktors zerstört.

"Wie er es geschafft hat, das Ding so zusammenzubasteln, dass das so eine Wucht entfaltet, ist mir bisher auch nicht bekannt", sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Der 24-Jährige habe am Dienstag in Buttenheim (Landkreis Bamberg) von einem Umzugswagen Konfetti in Richtung eines anderen Zugwagens geschossen und dabei durch die Wucht der Kanone die Seitenscheibe des Traktors zerstört. Verletzt wurde bei dem Vorfall Polizeiangaben zufolge niemand.

Die Polizei ermittelte wegen Sachbeschädigung. Den Schaden am Traktor schätzten die Ermittler auf etwa 600 Euro.

(dpa)