Süle: "Weiß für mich am besten, ob ich fit bin"

Fußball-Nationalspieler Niklas Süle geht das Gerede über seinen Fitnesszustand auf die Nerven.

"Ich weiß für mich am besten, ob ich fit bin. Wenn ich nicht fit wäre, würde der Trainer mich nicht aufstellen. Ich habe die letzten fünf Spiele am Stück gemacht und ich glaube, ich habe das auch ganz ordentlich gemacht", sagte Süle nach dem 2:2 (0:1) von Borussia Dortmund im Top-Spiel der Fußball-Bundesliga am Samstag gegen seinen Ex-Club Bayern München.

(dpa)