Neueröffnungen: Diese Cafés und Restaurants gibt es jetzt in Augsburg

Die Gastro-Szene wächst in Augsburg. Neben neuen Cafés dürfen sich Augsburgerinnen und Augsburger auch über neue Restaurants freuen. Ein Überblick über die Neueröffnungen der vergangenen Wochen.

Berry & Bowls: Acai-Beere im Mittelpunkt

Mitten in der Augsburger Innenstadt hat Berry & Bowls eröffnet. Das Café am Vorderen Lech gehört dem Ehepaar Ekrem und Talia Dogan. Die jungen Betreiber setzen vor allem auf Acai-Bowls. Seit Jahren gilt die Acai-Beere als Superfruit - deshalb kommt sie bei vielen gut an. Wer das Berry & Bowls besucht, stellt sich seine Schüssel mit der Superfruit individuell zusammen: Gäste können aus mehreren Toppings wählen, darunter etwa Schokoladendrops und frisches Obst. Auch bei Getränken setzen sie auf Trends: Die Betreiber wollen mit Varianten des grünen Tees Matcha bei der Kundschaft ankommen. Mehr über die große Auswahl und das Flair im Lokal finden Sie hier.

Geöffnet ist das Berry & Bowls nach eigenen Angaben dienstags, mittwochs und donnerstags von 11 bis 19 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 16 Uhr.

Smashed ist da – und ein weiterer Burgerladen

Über einen neuen Burgerladen dürfen sich Anwohner am Lauterlech freuen: Dort serviert das neue Lokal „Smashed“ die beliebten Smash-Burger. Das Lokal hat bereits im Juli geöffnet. Die Betreiber Saad Toma und Samir Maky betreiben bereits andere Gastronomien in Augsburg. Doch sie wollten selbst „leckere Burger zu fairen Preisen“ anbieten, hieß es von den Betreibern. Der Name des Lokals leitet sich dabei von der Art der Burger ab, die serviert werden.

Bei sogenannten Smash-Burgern wird das Rindfleisch während des Bratens auf die heiße Grillplatte gepresst, was es knusprig macht und für Röstaromen sorgt. Auch bei den Brötchen setzen die Betreiber auf eine spezielle Sorte aus Brioche und Kartoffelteig. Die Auwahl wird bewusst kleiner gehalten, um die Zubereitungszeit möglichst gering zu halten und damit faire Preise zu ermöglichen. „Wir wollen, dass sich die Burger so gut wie jeder leisten kann“, so Maky. Mehr zu den Burgern lesen Sie hier.

Smashed ist täglich von 12 bis 22 Uhr geöffnet.

Samir Maky (v.l.) und Saad Toma von Smashed. Foto: Marcus Merk

Überraschend für Kunden und Anwohner hat die Burger-King-Filiale in der Maxstraße dicht gemacht. In der Nachfolge soll wieder ein Burgerladen einziehen. Es handelt sich um eine Kette, die bereits einige Läden in Deutschland hat. Näheres dazu, etwa, wann der Laden eröffnet, ist aber noch nicht bekannt.

Van Lee mit koreanischem und türkischem Essen

Das türkische Restaurant Közzde in der Jakoberstraße in Augsburg wurde geschlossen und umgebaut. Dort hat nun das Lokal Van Lee eröffnet. Damit haben sich die Inhaber eine besondere Kombination ausgedacht. Neben Klassikern wie Korean Fried Chicken stehen auch Corndogs auf der Speisekarte.

Was tut sich noch in Augsburgs Gastro-Szene?

Auch ein paar weitere Neueröffnungen stehen in Augsburg in Kürze an: Im ehemaligen Yard-Café im Theaterviertel hat das „Oh Coffee“ vor wenigen Wochen Einzug gehalten. Die ehemalige Sushi-Bar am Katzenstadel wird aktuell renoviert. Lile‘s Corner in der Frölichstraße schließt bald – im November wird das Café unter einer neuen Leitung wieder öffnen.