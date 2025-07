Mann übergibt Münzen mit sechsstelligem Wert an Betrüger

Ein 94-Jähriger hat seine Münzsammlung im Wert von mehr als Hunderttausend Euro an einen Betrüger in Unterfranken übergeben. Er fiel auf eine Telefon-Betrugsmasche herein, wie die Polizei mitteilte.

Der Senior bekam demnach einen Anruf eines angeblichen Polizisten. Ihm sei mitgeteilt worden, dass seine Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Nun sei eine Kaution erforderlich, so der Betrüger am Telefon, damit seine Tochter nicht ins Gefängnis müsse.

Die Kaution sollte demnach an einen Abholer in Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart) übergeben werden. Der 94-Jährige fiel laut Polizei auf den Trick herein, packte seine Münzsammlung mit sechsstelligem Wert zusammen und übergab sie dort an einen fremden Mann.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. Generell rät die Polizei, bei solchen Anrufen aufzulegen, selbst die Notrufnummer 110 zu wählen und sich nach einem Einsatz zu erkundigen. «Die Polizei weist Sie niemals an, Geld oder Schmuck zu Hause zur Abholung bereitzulegen oder an Abholer zu übergeben», hieß es zudem von der Polizei.