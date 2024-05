Erste Cannabis-Clubs gegründet: Ein Besuch bei den Blütenfreunden Allgäu Oberschwaben

Plus Der Verein "Blütenfreunde Allgäu Oberschwaben" gehört zu den ersten Cannabis-Vereinen im Allgäu. Was die Verantwortlichen planen und warum die hohen Hürden gut sind.

Sieben Gründungsmitglieder des Vereins „Blütenfreunde Allgäu Oberschwaben“ haben vor kurzem ihren Cannabis Social Club (CSC) ins Leben gerufen. Sie stammen aus Leutkirch, Wangen, Isny und Kißlegg. Der CSC gehört zu den ersten Cannabis-Vereinen, die sich nach der Teillegalisierung Anfang Februar in der Region gegründet haben.

Die Clubs sind meist als Vereine organisiert und deshalb im Vereinsregister gemeldet. Für das südliche Allgäu ist das Amtsgericht Kempten zuständig. Eine Anmeldung eines Cannabis-Vereins liege vor, teilt eine Sprecherin mit. Das Amtsgericht Memmingen ist für das nördliche Allgäu und unter anderem für Günzburg und Neu-Ulm zuständig. Anfang April war ein Verein angemeldet, für einen weiteren gebe es einen Antrag. "Den großen Andrang gibt es nicht", sagt ein Gerichtssprecher.