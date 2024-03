Cannabis-Freigabe

Wie Bayern Kiffern das Leben schwer machen will

Cannabis zu Hause oder gemeinschaftlich in speziellen Klubs anbauen oder ganz legal einen Joint rauchen – das soll mit dem Gesetz zur Cannabis-Legalisierung möglich werden. Doch Bayern kündigt strenge Kontrollen an.

Plus Ab 1. April sind Anbau und Abgabe von Cannabis teilweise legal. Doch in Bayern sollen die geltenden Regeln superstreng ausgelegt werden.

Von Christoph Frey

In Aschheim bei München hat vor wenigen Tagen Europas größter Hanfladen eröffnet, nun soll dort auch noch Cannabis angebaut und verarbeitet werden. Doch bevor aus Aschheim "Haschheim" wird, wie eine Boulevardzeitung bereits munter titelte, will die Gemeinde noch rasch einen Spielplatz errichten. Laut neuem Gesetz nämlich muss ein Mindestabstand von 100 Metern zu Spielplätzen und ähnlichem eingehalten werden: aus der Marihuana-Traum.

Mag das Beispiel von Aschheim auch eine besondere Blüte sein, eines ist klar: Bayern soll nach der vom Bundestag beschlossenen Teil-Legalisierung von Cannabis zum 1. April für Kiffer ein schwieriges Pflaster bleiben. Das hat Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) schon angekündigt und ist dafür sogar bereit, seine Pläne für die Entbürokratisierung in Rauch aufgehen zu lassen. Zumindest in diesem Bereich: Für Cannabis-Konsum nämlich sollen in Bayern die geltenden Regeln penibelst ausgelegt werden.

