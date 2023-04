Wird München zur Cannabis-Modellregion?

Cannabis steht in Deutschland vor der Legalisierung. Dafür sollen Modellregionen entstehen. Die Jungen Liberalen Oberbayern fordern solche auch in Bayern und halten München für besonders geeignet.

Cannabis soll in Deutschland bald legalisiert werden. Von den ursprünglichen Plänen ist allerdings inzwischen nur noch eine Light-Version übrig geblieben. "Die Ankündigung, dass die Legalisierung zunächst befristet auf vier Jahre in einigen Modellregionen in speziell festgelegten Läden erprobt werden soll, bleibt deutlich hinter unseren Forderungen zurück", schreiben die Jungen Liberalen Oberbayern in einer Pressemitteilung und fordern auch in Oberbayern solche Modellregionen. "Besonders München, aber auch Ingolstadt und Rosenheim würden sich dafür gut anbieten", so Theresa Ley, Vorsitzende der Jungen Liberalen Oberbayern.

Junge Soziale fordern Cannabis-Modellregionen in Bayern

"Gerade wenn Landesgesundheitsminister Holetschek ( CSU) in der Legalisierung eine Gefahr sieht, sollten wir das doch großflächig in Modellregionen in Bayern selbst erproben", meint Felix Meyer, Spitzenkandidat der Jungen Liberalen Oberbayern und Landesvorsitzender der Jungen Liberalen Bayern. Er sei sich sicher, dass die Legalisierung der richtige Weg sei – auch für Bayern.

Er halte den Großraum München für optimal als Modellregion geeignet. "Gerade in der Wechselwirkung der Urbanität und des ländlichen Raums und der Unterschiede bei einer vollen Legalisierung könnten durch eine große Modellregion München und Umland gut erprobt werden", erklärt Meyer.

Doch ob es so weit kommt, ist fraglich. Denn die Bayerische Staatsregierung will die Legalisierung im Freistaat möglichst verhindern. Gegen die geplante Einführung von Modellregionen gebe es nach derzeitiger Experteneinschätzung rechtliche Bedenken. "Diese 'wissenschaftlichen' Modellprojekte zielen auf die Etablierung eines staatlichen Verteilungssystems für Cannabis – und damit auf eine Praxis, die nach dem Völkerrecht klar verboten wird. Sie sind ein Versuch, diese Vorgaben des Völkerrechts zu umgehen. Auch mit dem Europarecht sind diese Modellprojekte nicht vereinbar", erklärte Holetschek. Bayern werde genau analysieren, wie die Cannabis-Legalisierung in Bayern zu verhindern sei.

Cannabis-Legalisierung in Deutschland mit Zwei-Säulen-Modell

Für die Legalisierung wurde ein Zwei-Säulen-Modell erarbeitet: Eine schnelle Säule und eine, in der Modellvorhaben durchgeführt werden. In der schnellen Säule soll die Möglichkeit geschaffen werden, sich legal mit Cannabis zu versorgen. Dafür sollen Cannabis Social Clubs mit maximal 500 Mitgliedern Cannabis zu Genusszwecken zum Eigenkonsum anbauen dürfen. Jedes Mitglied kann monatlich insgesamt bis zu 50 Gramm erwerben. Für unter 21-Jährige liegt die monatliche Obergrenze bei 30 Gramm. Erlaubt ist der Besitz von 25 Gramm. Diese Menge darf in der Öffentlichkeit mitgeführt werden. Für den Eigenanbau können sieben Samen oder fünf Stecklinge bezogen werden. Beim Eigenanbau sind drei weibliche Pflanzen pro Person erlaubt. Nichts ändern wird sich hingegen für unter 18-Jährige.

In der Öffentlichkeit ist der Konsum in der Nähe von Schulen oder Kitas verboten. In Fußgängerzonen darf bis 20 Uhr nicht gekifft werden. Minderjährige, die mit Cannabis erwischt werden, müssen an Interventions- und Präventionsprogrammen teilnehmen.

Die Umsetzung der zweiten Säule soll im kommenden Sommer beginnen. In einem regionalen Modellvorhaben sollen kommerzielle Lieferketten aufgebaut und der Anbau noch sicherer gestaltet werden. Die Modellversuche werden wissenschaftlich begleitet und sollen über fünf Jahre – mit Zwischenauswertungen – laufen.