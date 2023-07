Caritas

18:01 Uhr

Wurde eine Frau zum Wiedereintritt in die Kirche gedrängt?

Caritasverbände sind Wohlfahrtsorganisationen der römisch-katholischen Kirche. Sie engagieren sich für Menschen in Not und für gesellschaftlich Schwache.

Plus Eine Frau will für den Wohlfahrtsverband Caritas arbeiten. Dafür tritt sie wieder in die katholische Kirche ein, sagt sie. Doch sie fühlt sich unter Druck gesetzt.

Von Daniel Wirsching

Anita Müller (Name geändert) sagt, sie sei regelrecht "zum Wiedereintritt in die römisch-katholische Kirche gedrängt" worden. Der sei – so habe man ihr mehrfach zu verstehen gegeben – Voraussetzung für einen Job. Ein Job, der sie bis heute mit großer Freude erfülle und den sie gerne auch künftig ausüben wollen würde, erzählt sie. Müller treibt noch etwas um: Noch während der Prozess ihres Wiedereintritts lief, sei ihr gesagt worden, sie solle bald Tatsachen schaffen, sonst bestehe sie die Probezeit nicht. Sie habe sich unter Druck gesetzt gefühlt.

Die Erzieherin arbeitet seit Oktober 2022 für die CAB Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH, eine Tochtergesellschaft des Caritasverbandes für die Diözese Augsburg e.V., als "Durchführungskraft" in der Offenen Behindertenarbeit. Sie führt also Freizeitangebote für Menschen mit und ohne Behinderung durch. Um Kirchenthemen gehe es da nicht, sagt sie. Und dass sie sich für die Stelle mit der Kirche wieder habe arrangieren wollen. Denn ungläubig sei sie auch nach ihrem Austritt 2016 nicht. Mit der Institution Kirche aber habe sie wegen all deren Skandale gehadert. Nun fragt sie sich etwas Grundsätzliches: Muss eine "Durchführungskraft" wie sie zwingend katholisch sein? Musste sie wieder in die Kirche eintreten?

