Caro Matzko: „Ich habe heute keine Essstörungen mehr“

Frau Matzko, Ihr Buch trägt den Titel „Alte Wut“. Es handelt sich dabei um eine Art Autobiografie, Road-Novel und Therapiehilfe für Traumatisierte.

CARO MATZKO: Den letzten Begriff würde ich gerne streichen. Das maße ich mir nicht an. Ich würde ihn ersetzen mit „Ermutigung, sich therapeutische Hilfe zu suchen und sich dafür nicht zu schämen“.

Sie erzählen von Ihrer früheren Magersucht, von einer schwierigen Kindheit und einem Vater, der in seiner eigenen Kindheit bei der Flucht vor den Russen aus Ostpreußen Schlimmes sehen und erleben musste. Heute vertritt er rechtspopulistische Ideen und ist AfD-Mitglied.

MATZKO: Die politische Dimension der Geschichte ist erst im Schreibprozess entstanden. Ich würde sie gar nicht so sehr in den Fokus rücken, obwohl darauf jetzt die meisten anspringen. Mir ging es zunächst um das Thema Traumaverarbeitung. Dazu kommt, dass die politische Frustration in Deutschland aktuell sehr groß ist und ja auch Wut erzeugt. Deswegen habe ich mich während des Schreibens dazu entschieden, diese Komponente einzubauen, denn meine Biografie und die meines Vaters sind so eng miteinander verknüpft, dass bei uns deutsche Politik sehr ins Private reingespielt hat.

Und es ist eine Geschichte, die speziell die Nachkommen von Flüchtlingen besonders berühren dürfte.

MATZKO: Das ist gut möglich. Ich dachte zunächst auch, dass ich die Einzige in der Familie bin, die eine psychosomatische Erkrankung hat. Tatsächlich war es aber so, dass es bei mir nur augenfällig und behandelt wurde. Aber die Wurzeln der Erkrankung liegen viel tiefer, sie gehen Generationen zurück. Und das ist dann schwer, alles auseinanderzuklamüsern. Meistens lassen übrigens eher Frauen ihre psychischen Erkrankungen behandeln, Männer schämen sich oft noch zu sehr.

Magersucht wird man ja nie richtig los. Geht es Ihnen heute besser?

MATZKO: Ich habe heute keine Essstörungen mehr. Mit 30 Jahren hatte ich noch einmal so eine Episode, in der ich gespürt habe, dass ich wieder auf dem Weg in die Sucht bin. Aber ich habe mir rechtzeitig Hilfe gesucht. Danach hat sich die Sucht allerdings verlagert: Es ging nicht mehr ums Essen oder Nicht-Essen, sondern ich bin eine extreme Perfektionistin und ein Workaholic geworden. Ich wollte beruflich brillieren, eine perfekte Mama sein und eine tipptopp Ehefrau. Das Ergebnis war ein Burn-out, also eine Erschöpfungsdepression. Ich begab mich also noch einmal in Therapie und ging in diesem Rahmen auch mein Trauma an. Heute fühle ich mich gesund und bin psychisch stabiler, als ich es jemals vorher war. In jedem Fall kann ich allen raten, falls jemand bei sich ein ähnliches Problem feststellt, möglichst schnell in Therapie zu gehen.

Psychologen sind sich weitgehend einig, dass Traumata aus der Vorgängergeneration sozusagen vererbt werden können. Was raten Sie Betroffenen?

MATZKO: Das ist ganz schwierig. Wir sind ja „Black Boxes“. De facto kann man es nicht auflösen, woher die Probleme genau kommen. Vielleicht ist das auch gar nicht so wichtig. Ich sehe es an meiner Tochter. Die hat durch mich definitiv eine genetische Disposition, was Essstörungen angeht. Aber haben wir nicht alle eine genetische Disposition für irgendetwas? Die Frage ist: Entsteht daraus eine Krankheit? In uns schlummert sehr viel. Es kommen aber dann Umweltfaktoren dazu, welche epigenetischen Schalter tatsächlich umgelegt werden. Ich kann nur raten, bevor man sich etwas andichtet, gut auf sich aufzupassen. Zu beobachten, was einem guttut und was nicht, wer einem guttut und wer nicht. Alarmismus ist Quatsch.

Wie passt eigentlich diese sensible Caro Matzko mit der schlagfertigen Barfrau aus der Show von Hannes Ringlstetter zusammen?

MATZKO: Das eine schließt das andere gar nicht aus. Ich habe eine unglaubliche Lebenslust. Für mich sind Humor und Selbstironie überlebenswichtig. Sonst hätte ich wahrscheinlich gar nicht überlebt. Ich lache einfach wahnsinnig gern und bin froh, dass ich es heute kann. Deshalb habe ich ein großes Verständnis für alle, die Depressionen haben. Insofern hat mir die Rolle der Barfrau gut gefallen. Offensichtlich habe ich sie auch ganz gut gespielt. Konstantin Wecker hat mal gesagt, es sei peinlich, wie ich mich als Journalistin versuche. Da muss ich sagen: falsch. Ich bin Journalistin. Es war eher peinlich, wie ich mich als Barfrau versucht habe. Aber ich habe das gerne gemacht.

Sie haben sich, um ein Verständnis für das Phänomen der „alten Wut“ zu gewinnen, mit Ihrem Mann und Ihrer Tochter auf die Reise zu den Wurzeln Ihres Vaters gemacht, in dem Sie seine Fluchtroute von Ostpreußen in die frühere DDR und dann von dort aus nach Ulm mit dem Auto bereist sind. Was haben Sie von dieser Reise mitgenommen?

MATZKO: Das klingt vielleicht banal: Ich fand es spannend zu sehen, dass es all das, von dem mein Vater erzählt, wirklich gegeben hat. Ich habe Einblicke in die für meinen Vater prägende Zeit und Orte bekommen. So kann ich mich heute mehr auf seine Geschichte einlassen. Und ich habe das Gefühl, dass ich die Tränen, die er nicht weinen konnte, nach Ostpreußen gebracht habe. Ich glaube, es war für uns beide erleichternd. Denn am Ende will man halt Mama und Papa glücklich sehen, egal wie schwierig das Verhältnis sein mag.

Am Ende versöhnen Sie sich mit Ihrem Vater.

MATZKO: „Am Ende“ ist nicht ganz korrekt, denn wir waren ja nicht im Streit. Aber wir haben heute eine innigere Beziehung, bei aller Distanz, die da immer sein wird. Er ist jetzt 91, und ich weiß nicht, wie lange er noch lebt. Ich kann ihm keinen Seelenfrieden schenken, aber ich habe durch die Reise an die Wurzeln der Familie und die Tatsache, dass ich alles getan habe, was ich tun konnte, eine große innere Ruhe bekommen.

Zur Person Carolin Matzko, 46, wurde in Ulm geboren. Einem breiten Publikum bekannt wurde die Moderatorin, Journalistin und Autorin durch die BR-Show „Ringlstetter“, die im Mai nach 250 Ausgaben endete. Matzko lebt in München. Ihr Buch „Alte Wut“ (224 Seiten, 24 Euro) ist kürzlich bei Piper erschienen.