CSU-Parteitag endet mit Rede von Merz

Der Parteitag der Christsozialen geht in die zweite Runde. Nachdem zum Auftakt CSU-Chef Söder im Fokus stand, wird am Samstag die Rede eines anderen Parteichefs mit Spannung erwartet.

Zum Abschluss des zweitägigen CSU-Parteitages in Augsburg wird CDU-Chef Friedrich Merz erwartet. Der Vorsitzende der Schwesterpartei hält am Samstag (12.00 Uhr) eine Rede bei dem CSU-Treffen in der Fuggerstadt. Vorher wird der Parteitag über das Grundsatzprogramm der Christsozialen diskutieren. Geplant sind auch Reden des CSU-Europaabgeordneten und Chefs der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, sowie von Landesgruppenchef Alexander Dobrindt.

Zum Auftakt des Parteitags hatte CSU-Chef Markus Söder seiner Partei eine gute Entwicklung seit der Unionsniederlage bei der Bundestagswahl attestiert. "Vor einem Jahr war die Stimmung schwierig", sagte Söder am Freitag. Damals habe es in der Partei schon eine gewisse "Depression" gegeben.

(dpa)